В Роспотребнадзоре рассказали, почему нельзя купаться в фонтанах

Фото: Москва 24
Фонтаны предназначены для украшения города и увлажнения воздуха, а купание в них может привести к развитию кишечной и респираторной инфекции, конъюнктивиту и простуде. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Фонтаны могут быть как с чашей, так и без нее, однако использование их не по прямому назначению, в том числе в целях купания в жаркую погоду, небезопасно для организма человека. <...> Главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что вода в городских фонтанах не обеззараживается, как в бассейнах, а жаркая погода способствует размножению в ней микроорганизмов. Кроме того, купаясь в фонтане можно получить электротравму, поскольку к некоторым из них подведена подсветка, объяснили в Роспотребнадзоре.
Ранее эксперты посоветовали россиянам в жару есть менее калорийную пищу, по возможности принимать прохладный душ в течение дня, а поездки на общественном транспорте планировать на утренние и вечерние часы.
Москвичи едут к "Москвариуму", чтобы охладиться в фонтане
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