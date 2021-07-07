Роспотребнадзор советует в жару есть менее калорийную пищу и принимать прохладный душ

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В жару следует есть менее калорийную пищу, по возможности принимать прохладный душ в течение дня, а поездки на общественном транспорте планировать на утренние и вечерние часы. Такие рекомендации россиянам дали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также посоветовали максимально снизить физические нагрузки и пребывание на улице, проветривать помещения и использовать вентилятор.

Что касается одежды, то стоит выбирать легкие натуральные ткани светлой расцветки, носить головные уборы, солнцезащитные очки и зонтики.

Так как в жару организм расходует меньше энергии, необходимо отказаться от жирной пищи и минимизировать потребление мяса, заменяя его рыбой или морепродуктами.

"Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания", – добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также рекомендовали перенести приемы пищи на утро и вечер, употреблять больше жидкости. Важно избегать газированных напитков и напитков с высоким содержанием сахара, а также энергетиков и алкоголя.

Что касается купания, то выбирать следует лишь специально оборудованные для этого места, заключили специалисты Роспотребнадзора.

Ранее врач объяснил, кому нельзя долго находиться на пляже. Он сообщил, что солнечные ванны небезопасны для людей с варикозным расширением вен. В этом случае солнечные лучи будут нагревать выступающие вены.

