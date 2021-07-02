ВОЗ назвала напитки, от которых стоит отказаться в жару

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует на время жары отказаться от алкоголя, кофеина, а также напитков, содержащих сахар. Об этом на брифинге заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, сообщает РИА Новости.
"Люди должны избегать жары, держать тело в прохладе, достаточно пить. И если люди начинают испытывать головокружение, то лучше обратиться к врачу. И когда мы говорим о питье, то мы, безусловно, говорим о воде, а не об алкогольных напитках. Так что рекомендуется избегать алкоголя, а также слишком большого количества кофеина и сахара", – заявил Язаревич.
ВОЗ поделилась такими рекомендациями, комментируя ситуацию с экстремальной жарой в Канаде, где Всемирной метеорологической организацией (ВМО) была зарегистрирована температура 49,6°С.
Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения рассказали, как бороться с "черной плесенью" – одним из осложнений коронавируса, которое фиксируют в Индии. Проблему ВОЗ видит в чрезмерном использовании гормональных средств и антибиотиков на всех стадиях заболевания.
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