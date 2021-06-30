В ВОЗ оценили введение в Москве QR-кодов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович прокомментировала введение в Москве обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, сообщает РИА Новости.
По ее мнению, одна мера не решает ситуацию, поэтому необходимо действовать комплексно, чтобы сгладить кривую или остановить пандемию.
"Позвольте повторить то, что генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос и региональный директор Европейского бюро ВОЗ доктор Клюге говорили много раз: одна мера не решает ситуацию, необходим комплекс мер", – сказала Вуйнович.
Она добавила, что текущая ситуация в мире и в России увеличивает необходимость использования всех имеющихся в распоряжении инструментов, чтобы предотвратить передачу инфекции: индивидуализированное и последовательное использование мер общественного здравоохранения и социальных мер в сочетании с доступной вакцинацией.
Сергей Собянин ранее сообщал, что столица повторно столкнулась с пандемией коронавируса из-за нового штамма инфекции. Мэр заявлял, что для борьбы с распространением вируса требуется либо массовая вакцинация, либо новый локдаун.
В связи с этим в столице были введены новые ограничения. С 28 июня заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.
Для этого посетители должны предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.
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