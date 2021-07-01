В ВОЗ рассказали, как бороться с "черной плесенью"

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения рассказали, как бороться с "черной плесенью". Это одно из осложнений коронавируса, которое фиксируют в Индии. Грибок легко садится на ослабленные легкие и вызывает острую инфекцию, причем часто с летальным исходом. Проблему ВОЗ видит в чрезмерном использовании гормональных средств и антибиотиков на всех стадиях заболевания. Выписывают их даже тем, кто переносит вирус в легкой форме, в результате лекарства просто перестают действовать.

Австрия с 1 июля готова пускать россиян. Въезд разрешен полностью привитым, причем с любыми целями поездок, заявили в МИД. В консульстве уточнили, что для въезда нашим соотечественникам может понадобиться отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов.

1 июля в Австрии после длительного перерыва начинают работать ночные клубы. Можно проводить массовые мероприятия без ограничения числа присутствующих. А в закрытых помещениях разрешили использовать обычную маску вместо респиратора. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.