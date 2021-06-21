Курьер украла кошку в Лос-Анджелесе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Курьер Uber Eats украла кошку, когда доставляла заказ в один из районов Лос-Анджелеса, сообщает CBS Local.

Кошка пропала несколько дней назад. Ее хозяин начал расспрашивать соседей. Как оказалось, камера видеонаблюдения одного из соседей зафиксировала момент, когда женщина, доставляющая заказ, подобрала кота и положила на заднее сиденье своей машины.

В пресс-службе Uber сообщили, что находятся на связи с курьером и работают над тем, чтобы вернуть питомца хозяину.

В начале февраля неизвестные напали на выгульщика собак Леди Гаги Райана Фишера, забрали двух из трех питомцев певицы и скрылись на автомобиле.

Собак певице вернули в конце зимы, их увидела на улице прохожая и привела в полицейский участок.

