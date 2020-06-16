В Кремле следят за происходящим на Корейском полуострове

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В Кремле внимательно следят за происходящим на Корейском полуострове, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ситуация вызывает обеспокоенность.

"Мы призываем все стороны к сдержанности. В настоящий момент каких-то конкретных планов по осуществлению контактов с кем-то на высоком или высшем уровне нет", – цитирует его РИА Новости.

КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон. Вооруженные силы Кореи усилили наблюдение за КНДР, войска находятся в состоянии повышенной готовности. Командующим подразделениями на передовых позициях приказали оставаться в местах дислокации.

Совместный офис связи Севера и Юга был открыт в соответствии с договоренностями лидеров двух стран по итогам саммита в пограничном пункте Пханмунчжом в 2018 году. Таким образом, его работа продлилась 19 месяцев.

Администрация президента Южной Кореи заявила по итогам заседания Совета национальной безопасности страны, что правительство глубоко сожалеет по поводу взрыва и возлагает всю ответственность за случившееся и его последствия на КНДР. Сеул обещает принять решительные меры в ответ на любые провокационные военные действия Пхеньяна. Замначальника Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Ю Гын считает, что происшествие разрушило надежды людей, которые рассчитывали на развитие межкорейских отношений и устойчивый мир на полуострове.

Инцидент произошел на фоне заявления КНДР о планах вернуть свои воинские подразделения в районы, из которых войска вывели в соответствии с межкорейскими соглашениями. Пхеньян предупредил Сеул о подготовке вооруженными силами "акта возмездия" за распространение агитационных листовок, оскорбляющих высшее руководство народной республики.

С 9 июня КНДР заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку листовок. Эти действия оценили как враждебный акт, нарушающий мирные соглашения. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Юга силовых методов, если тот не прекратит подобную практику.