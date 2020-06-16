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Политика

11:20

КНДР взорвала межкорейский офис связи

за рубежом политика происшествия

Фото: twitter.com/NickWalterson

КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон. Министерство объединения Республики Корея подтвердило информацию, сообщает агентство Yonhap.

Это произошло в 14:49 по местному времени (8:49 мск). Вооруженные силы Кореи усилили наблюдение за КНДР, войска находятся в состоянии повышенной готовности. Командующим подразделениями на передовых позициях приказали оставаться в местах дислокации.

Представитель администрации южнокорейского лидера заявил, что президент Республики Корея проведет встречу Совета национальной безопасности, передает ТАСС.

Инцидент случился на фоне заявления КНДР о планах вернуть свои воинские подразделения в районы, из которых войска вывели в соответствии с межкорейскими соглашениями. Пхеньян предупредил Сеул о подготовке вооруженными силами "акта возмездия" за распространение агитационных листовок, оскорбляющих высшее руководство народной республики.

С 9 июня КНДР заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку листовок. Эти действия оценили как враждебный акт, нарушающий мирные соглашения.

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