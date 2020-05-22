Сеул следит за КНДР после новостей об отсутствии Ким Чен Ына на публике

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Южнокорейские власти внимательно следят за новостями о местонахождении председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает "Экспресс газета".

"Соответствующие органы внимательно следят (за развитием ситуации. – Прим. ред.)", – заявил представитель министерства объединения.

Ким Чен Ын впервые появился на публике после продолжительного отсутствия 1 мая, однако после его снова никто не видел в течение уже трех недель. Это вызвало новую волну спекуляций на тему местонахождения северокорейского лидера, указывает агентство.

В японских и южнокорейских СМИ ранее появились сообщения, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии. Позднее о состоянии здоровья северокорейского лидера сообщил советник президента Южной Кореи. Он заверил, что председатель Госсовета Северной Кореи жив и здоров.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что располагает информацией о состоянии лидера КНДР, но раскрывать подробности не будет. По его словам, информация о состоянии Ким Чен Ына может появиться у журналистов "в не столь отдаленном будущем".

