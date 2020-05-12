Советник Трампа прокомментировал фото с Ким Чен Ыном

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Советник президента США Дональда Трампа по безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал информацию о здоровье Ким Чен Ына, передает РИА Новости.

Он отметил, что в Белом доме считают, что северокорейский лидер пребывает в хорошем самочувствии. В своем мнении О'Брайен исходит из фотографий, на которых Ким Чен Ын ездит по предприятиям страны.

"Похоже, что он вышел, разрезает ленточки на фабрике по производству удобрений, так что мы думаем, что он, вероятно, хорошо себя чувствует", – отметил О'Брайен.

В то же время он прокомментировал ограниченность достоверной информации, которая исходит от КНДР. В связи с этим О'Брайен сообщил, что американцы не располагают подтверждениями о подлинности данных фотографий.

2 мая Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней. До этого его никто не видел с 12 апреля, в связи с чем в японских и южнокорейских СМИ появлялись различные слухи о здоровье лидера КНДР.

В самой Северной Корее сообщали об активной деятельности Ким Чен Ына, а в Кремле отмечали, что не располагают официальными сведениями о здоровье главы КНДР. После появления его на публике Трамп отметил, что рад его возвращению и хорошему самочувствию.