Разведка Южной Кореи опровергла сообщения об операции Ким Чен Ына

10:46
Фото: AP Photo/Lee Jin-man
Разведка Южной Кореи опровергла сообщения о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын перенес операцию на сердце, сообщает "Газета.ру".
Глава разведывательного агентства Южной Кореи Сух Хун заявил, что сообщения об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына не соответствуют действительности. При этом он признал, что в этом году северокорейский лидер появлялся на публике только 17 раз, тогда как в обычное время число появлений достигает 50.
В японских и южнокорейских СМИ ранее появились сообщения, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии. Позднее о состоянии здоровья северокорейского лидера сообщил советник президента Южной Кореи. В частности, он заверил, что председатель Госсовета Северной Кореи жив и здоров.
В Кремле заявили, что не располагают официальной информацией о состоянии здоровья лидера КНДР. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2 мая Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней. Председатель Госсовета Северной Кореи посетил церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.
Впервые за последние 20 дней Ким Чен Ын появился на публике
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: