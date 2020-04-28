В Кремле не располагают официальной информацией о здоровье Ким Чен Ына

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данных о состоянии северокорейского лидера Ким Чен Ына у Кремля нет, сообщает "Газета.ру".

"Нет, мы не располагаем информацией (о состоянии Ким Чен Ына. – Прим. ред.), – уточнил Песков.

В японских и южнокорейских СМИ ранее появились сообщения, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии. Последнее фото лидера было опубликовано 12 апреля. Тогда он провел инспекцию полка ВВС.

Позднее советник президента Южной Кореи рассказал, что председатель Госсовета Северной Кореи жив и здоров. По его словам, Ким Чен Ын с 13 апреля находится на юго-востоке страны.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что располагает информацией о состоянии лидера КНДР, но раскрывать подробности не будет. По его словам, информация о состоянии Ким Чен Ына может появиться у журналистов "в не столь отдаленном будущем".

26 апреля государственное радио КНДР сообщило об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына. Уточнялось, что председатель Госсовета Северной Кореи передал благодарность строителям нового города Самчжиен.

