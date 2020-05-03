Трамп прокомментировал появление Ким Чен Ына на публике

Фото: EPA/TASS/KCNA

Президент США Дональд Трамп прокомментировал появление лидера КНДР Ким Чен Ына после долгого отсутствия на публике.

По словам Трампа, он был рад вновь увидеть председателя Госсовета Северной Кореи.

"Я, например, рад видеть, что он вернулся и (находится – Прим. Ред.) в добром здравии", – сообщил американский президент в своем официальном Twitter-аккаунте.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020



К записи Трамп также приложил ссылку на новость о том, что Ким Чен Ын принял участие в открытии Сунчхонского завода удобрений. Северокорейский лидер появился на публике впервые за 20 дней.

Накануне американский лидер отказался прокомментировать состояние лидера КНДР, при этом пожелав ему здоровья.

В японских и южнокорейских СМИ ранее появилась информация о том, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии. В Кремле на это заявили, что не располагают официальной информацией о состоянии здоровья лидера Северной Кореи.

26 апреля государственное радио КНДР сообщило об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына. Уточнялось, что председатель Госсовета Северной Кореи передал благодарность строителям нового города Самчжиен.