Трамп прокомментировал появление Ким Чен Ына на публике

Президент США Дональд Трамп прокомментировал появление лидера КНДР Ким Чен Ына после долгого отсутствия на публике.

По словам Трампа, он был рад вновь увидеть председателя Госсовета Северной Кореи.

"Я, например, рад видеть, что он вернулся и (находится – Прим. Ред.) в добром здравии", – сообщил американский президент в своем официальном Twitter-аккаунте.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ