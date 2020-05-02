Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней – СМИ

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Фото: EPA/TASS/KCNA
Северокорейский лидер Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней. Об это пишет южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Известно, что председатель Госсовета Северной Кореи посетил церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.
"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии", – пояснили в СМИ.
Ранее южнокорейские СМИ сообщили о пропаже Ким Чен Ына. Издание "Ренхап" отмечало, что северокорейский лидер не появлялся на публике в течение двух недель.
В японских и южнокорейских СМИ также появлялись новости о том, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии.
Позднее о состоянии здоровья северокорейского лидера сообщил советник президента Южной Кореи. В частности, он заверил, что председатель Госсовета Северной Кореи жив и здоров.
В Кремле заявили, что не располагают официальной информацией о состоянии здоровья лидера КНДР. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
26 апреля государственное радио КНДР рассказало об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына. Уточнялось, что председатель Госсовета Северной Кореи передал благодарность строителям нового города Самчжиен.
В КНДР рассказали об активности Ким Чен Ына
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