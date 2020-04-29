Госсекретарь США прокомментировал слухи о болезни Ким Чен Ына

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Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что американское правительство привержено полной денуклеаризации Корейского полуострова, независимо от того, кто у власти КНДР.

Заявление госсекретаря на пресс-конференции связано с продолжительным отсутствием на публике главы Северной Кореи Ким Чен Ына, передает РИА Новости.

"Наша миссия остается прежней, независимо от того, что происходит внутри Северной Кореи и с ее руководством, – это реализация достигнутой между председателем Ким Чен Ыном и президентом Трампом в Сингапуре договоренности о полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова", – объяснил Помпео.

Стало известно, что глава КНДР не появляется на публике с 12 апреля. Так, в японских и южнокорейских СМИ до этого были сообщения, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии.

Однако 26 апреля государственное радио КНДР заявило об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына.

Недавно дипломат ответил на сообщения о здоровье Ким Чен Ына.

Помимо того, президент США Дональд Трамп говорил, что знает о самочувствии Ким Чен Ына.