Специалист перечислила животных, которые хуже всего переносят жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ветеринарный врач Наталья Грезина рассказала о домашних животных, которые переносят жару хуже всего. По словам специалиста, для собак с брахицефальным строением костей черепа зной оказывается особенно тяжелым, сообщает "Мир 24".
"В основном тяжело переносят собаки, особенно с курносыми носиками: бульдоги, мопсы, гриффоны", – пояснила она.
Грезина добавила, что понять, что у питомца случился тепловой удар или появились другие проблемы из-за жаркой погоды, поможет ряд признаков.
"Одышка, тяжелое дыхание, резкое повышение температуры, нарушение координации, отказ от еды. У птиц проявляется непривычное поведение, выраженная апатичность, которой не было", – сказала она.
Гулять с животными эксперт рекомендовала ранним утром или поздним вечером в тенистых местах без асфальта. Также на прогулку она посоветовала брать с собой питьевую воду.
Ранее специалисты столичного департамента здравоохранения объяснили порядок действий при тепловом или солнечном ударе. По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрея Тяжельникова, есть четкие симптомы плохого самочувствия из-за жары.
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