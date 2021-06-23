Городские службы рассказали о работах по охлаждению Москвы в жару

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, какие работы проводятся для охлаждения воздуха в столице, который по состоянию на 10:00 успел прогреться до +31 градуса.

Так, с 10:00 планировалось начать полив проезжей части, тротуаров, дворов и парковок, говорится в Telegram-канале ведомства. Эту процедуру повторят несколько раз в течение дня. А в 13:00 городские службы приступят к аэрации воздуха, который нагревается от асфальта.

Как уточнили в ведомстве, в ночь с 22 на 23 июня с 21:00 до 06:00 в Москве уже были политы кустарники, газоны и цветники.

Ранее сообщалось, что 23 июня в Москве может быть установлен двойной рекорд температуры.

Суточный рекорд дня принадлежит 1948 году, тогда воздух прогрелся до 33,6. Рекорд всего июня принадлежит 1901 году и составляет плюс 34,7 градуса. Это самая высокая температура, зафиксированная в Москве за всю историю метеонаблюдений.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой температуры воздуха в Москве и Подмосковье продлен до 12:00 четверга, 24 июня. Отмечается, что среднесуточная температура прогнозируется выше нормы на 7–10 градусов.

