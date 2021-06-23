Городские службы рассказали о работах по охлаждению Москвы в жару

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, какие работы проводятся для охлаждения воздуха в столице, который по состоянию на 10:00 успел прогреться до +31 градуса.
Так, с 10:00 планировалось начать полив проезжей части, тротуаров, дворов и парковок, говорится в Telegram-канале ведомства. Эту процедуру повторят несколько раз в течение дня. А в 13:00 городские службы приступят к аэрации воздуха, который нагревается от асфальта.
Как уточнили в ведомстве, в ночь с 22 на 23 июня с 21:00 до 06:00 в Москве уже были политы кустарники, газоны и цветники.
Ранее сообщалось, что 23 июня в Москве может быть установлен двойной рекорд температуры.
Суточный рекорд дня принадлежит 1948 году, тогда воздух прогрелся до 33,6. Рекорд всего июня принадлежит 1901 году и составляет плюс 34,7 градуса. Это самая высокая температура, зафиксированная в Москве за всю историю метеонаблюдений.
Оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой температуры воздуха в Москве и Подмосковье продлен до 12:00 четверга, 24 июня. Отмечается, что среднесуточная температура прогнозируется выше нормы на 7–10 градусов.
В столичном регионе продлили оранжевый уровень опасности из-за жары
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: