Мишустин рассказал, что влияет на скорость распространения коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что скорость распространения коронавируса в мире увеличивается в том числе за счет новых мутаций. Об этом сообщает РИА Новости.

"Распространение инфекции продолжается во всем мире, скорость увеличивается, в том числе из-за появления новых мутаций вируса", – сказал премьер-министр в ходе заседания президиума Координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Ранее глава кабмина отметил, что отказываться от мер борьбы с COVID-19 и прекращать соблюдать рекомендации специалистов пока рано.

По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России складывается непросто, растет число заболевших.

Обратившись к губернаторам, он попросил их тесно взаимодействовать с главными санитарными врачами, чтобы своевременно реагировать на изменение ситуации.

