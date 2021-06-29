Врач объяснил, кому нельзя долго находиться на пляже

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Названа категория людей, которым нельзя долго находиться под солнцем на пляже. Об этом рассказал хирург-флеболог сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян в эфире радио Sputnik.

Специалист заявил, что долгое нахождение на пляже под солнцем опасно для людей с варикозным расширением вен. В этом случае солнечные лучи будут нагревать выступающие вены.

"Чересчур сильное нагревание венозной стенки может привести к тромбофлебиту, то есть тромбозу вен", – предостерег хирург-флеболог.

Воспаление венозной стенки и образование тромба могут произойти после часового или двухчасового пребывания на солнце. При этом специалист допустил посещение пляжей такими людьми при соблюдении трех простых правил.

"Не загорать по часу и более. Еще надо больше пить воды. И третье, что надо выполнять, – это больше двигаться, чтобы работала венозно-мышечная помпа", – перечислил Авакян.

Ранее врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева рассказывала, как правильно загорать и какие болезни может спровоцировать воздействие солнца. Она отмечала, что летом влияние на человека оказывает не только ультрафиолет, но также и инфракрасные лучи и влажность воздуха.