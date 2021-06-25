Врач рассказала о заболеваниях, которые могут обостриться под воздействием солнца

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
О том, как правильно загорать и какие болезни может спровоцировать воздействие солнца, в беседе с RT рассказала доктор медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева.
Она подчеркнула, что летом влияние на человека оказывает не только ультрафиолет, но также и инфракрасные лучи и влажность воздуха.
"Если ультрафиолета много, но при этом сухой воздух, то переносится в целом для здоровья радикально легче, чем высокая влажность. Потому что при влажности кожные заболевания начинают вылезать. Можно получить тепловой удар. Очень тяжело переносят пациенты с сердечно-сосудистыми диагнозами", – сказала Скорогудаева.
Врач обратила внимание на опасность ультрафиолета для светлокожих людей, так как у них изначально отсутствует от него какая-либо защита. Таким образом, даже после недолгого пребывания на солнце эти люди обгорают.
Скорогудаева подчеркнула, что самый большой вред для здоровья, который может нанести солнце, – это онкология, однако существует риск возникновения других заболеваний.
"По статистике рост меланомы – именно у светлокожих людей. Это самая большая неприятность… Розацеа возникает именно летом. Это тяжелое заболевание, хроническое, его вылечить очень сложно, почти невозможно", – сообщила доктор медицинских наук.
Она обратила внимание и на возникновение вирусных заболеваний. Причина кроется в подрыве иммунной системы под действием ультрафиолетового облучения.
Специалист добавила, что солнце ускоряет процесс старения, разрушает коллаген, вызывает пигментацию, ожоги.
В то же время от солнца есть и польза. Субклинические депрессивные состояния обычно возникают при длительном отсутствии солнечных дней. Ультрафиолет же способствует синтезу серотонина и витамина D3, а витамин D синтезируется в коже только после загара, отметила Скорогудаева.
В заключение эксперт отметила важность соблюдения питьевого режима. Также не стоит ограничивать потребление соли, чтобы избежать потери микроэлементов.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова развеяла популярные мифы о том, как защититься от тепловых ударов и чем лечить солнечные ожоги. Она отметила, что наносить сметану на солнечные ожоги допустимо лишь если нет возможности найти специальные средства.
"Доктор 24": жара и сердце
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: