Врач рассказала о заболеваниях, которые могут обостриться под воздействием солнца

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О том, как правильно загорать и какие болезни может спровоцировать воздействие солнца, в беседе с RT рассказала доктор медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева.

Она подчеркнула, что летом влияние на человека оказывает не только ультрафиолет, но также и инфракрасные лучи и влажность воздуха.

"Если ультрафиолета много, но при этом сухой воздух, то переносится в целом для здоровья радикально легче, чем высокая влажность. Потому что при влажности кожные заболевания начинают вылезать. Можно получить тепловой удар. Очень тяжело переносят пациенты с сердечно-сосудистыми диагнозами", – сказала Скорогудаева.

Врач обратила внимание на опасность ультрафиолета для светлокожих людей, так как у них изначально отсутствует от него какая-либо защита. Таким образом, даже после недолгого пребывания на солнце эти люди обгорают.

Скорогудаева подчеркнула, что самый большой вред для здоровья, который может нанести солнце, – это онкология, однако существует риск возникновения других заболеваний.

"По статистике рост меланомы – именно у светлокожих людей. Это самая большая неприятность… Розацеа возникает именно летом. Это тяжелое заболевание, хроническое, его вылечить очень сложно, почти невозможно", – сообщила доктор медицинских наук.

Она обратила внимание и на возникновение вирусных заболеваний. Причина кроется в подрыве иммунной системы под действием ультрафиолетового облучения.

Специалист добавила, что солнце ускоряет процесс старения, разрушает коллаген, вызывает пигментацию, ожоги.

В то же время от солнца есть и польза. Субклинические депрессивные состояния обычно возникают при длительном отсутствии солнечных дней. Ультрафиолет же способствует синтезу серотонина и витамина D3, а витамин D синтезируется в коже только после загара, отметила Скорогудаева.

В заключение эксперт отметила важность соблюдения питьевого режима. Также не стоит ограничивать потребление соли, чтобы избежать потери микроэлементов.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова развеяла популярные мифы о том, как защититься от тепловых ударов и чем лечить солнечные ожоги. Она отметила, что наносить сметану на солнечные ожоги допустимо лишь если нет возможности найти специальные средства.

