Врач развеял мифы о пребывании на солнце и лечении солнечных ожогов

Конец июня в Москве стал богатым на температурные рекорды: столицу накрыла настоящая жара. Синоптики объясняют, что зной в регион принес антициклон со стороны Ирана. По их прогнозам, спад жары стоит ожидать не раньше следующей недели. Пока в небе над городом горит палящее солнце, Москва 24 пообщалась с врачом-терапевтом Надеждой Чернышовой, которая развеяла популярные мифы о том, как защититься от тепловых ударов и чем лечить солнечные ожоги.



Солнечные мифы

Миф № 1. Первая помощь после солнечного ожога – нанести сметану на кожу

– Думаю, что этот миф берет свое начало в те времена, когда у нас не было специальных средств по уходу за кожей и помощи при ожогах. Если нет ничего другого под рукой, то как крайний вариант сметана возможна. Но надо помнить, что это небезопасно и может больше навредить, чем помочь. Лучше воспользоваться специальным средством от солнечных ожогов.

Миф № 2. Если я уже хорошо загорел, то не смогу получить ожоги или солнечный удар

– Здесь вопрос в дозе солнечного излучения. Даже если загорелая кожа более устойчива к солнечному излучению, у каждого человека есть свой предел безопасного пребывания на солнце. Его можно определить опытным путем или придерживаться общепринятых рекомендаций.





Надежда Чернышова врач-терапевт Самое главное – избегать в полуденные часы долгого пребывания на солнце.

Миф № 3. После перегрева нужно пить много очень холодной воды

– После перегрева нужно пить много, это правда. Но то, что "много очень холодной воды", – это неправда. Лучше пить воду комнатной температуры или слегка прохладной. Большое количество холодной воды может привести к простуде или ангине.

Миф № 4. Если намазаться солнцезащитным кремом, то можно лежать на солнце сколько угодно – тепловой удар не наступит



– От теплового удара солнцезащитный крем не защищает.





Надежда Чернышова врач-терапевт Общий перегрев организма и тепловой удар может случиться как с солнцезащитным кремом, так и без него.

Продолжительность пребывания на солнце указана на тюбике с кремом (уровень SPF-защиты. – Прим.ред.). Но я рекомендую не лежать до предельных цифр и очень осторожно дозировать пребывание на солнце и убавлять количество времени под прямыми солнечными лучами.

Миф № 5. Находясь постоянно в водоеме, невозможно сгореть

– Когда мы находимся в водоеме, голова, плечи и часто руки находятся над водой. От воды тоже отражаются солнечные лучи и дополнительно на нас воздействуют. Учитывая, что лучи попадают и сверху, и отраженные от воды, мы в воде загораем даже больше, чем на берегу.





Надежда Чернышова врач-терапевт Находясь в воде, нужно защищать голову и лицо от солнечных лучей и использовать защитный крем, устойчивый к воде.

Миф № 6. После теплового удара нужно сразу давать жаропонижающее

– Это решит врач. Любые назначения каких-либо препаратов должны быть под контролем врача. Если тепловой удар привел к повышению температуры, плохому самочувствию, вызовите доктора, он назначит лечение. Самостоятельно пользоваться такими лекарствами я не рекомендую.

Миф № 7. В тени невозможно получить тепловой удар

– Вопрос тени – понятие растяжимое. В легкой лиственной тени очень хорошо загорать. Загар ложится, но меньше опасности получить ожоги. При этом разным людям нужны разные дозы тепла и солнца, чтобы получить тепловой удар. Зависит от исходного самочувствия человека, во что он был одет. Даже находясь в тени, если он одет не по погоде, на нем жаркая, недышащая одежда, он вполне может получить тепловой удар.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Что делать при тепловом ударе и солнечных ожогах

В жару лучше не дожидаться критического момента, когда наступит тепловой удар или солнечный ожог. Нужно предпринять меры заранее, чтобы предупредить такие ситуации, подчеркивает врач-терапевт Надежда Чернышова.

1. Не лежите на пляже и не находитесь под прямыми солнечными лучами за несколько часов до и после полудня. В нашей широте нежелательно быть на солнце с 11:00 до 15:00.

2. Одевайтесь по погоде. Обязательно защищайте голову от солнечных лучей. Это может быть панама, шляпа, кепка, бандана, платок – все что угодно.

3. Берите с собой воду. Не рассчитывайте на то, что где-то на улице вы сможете купить ее, когда захочется пить. Лучше сразу положите бутылочку в сумку. Пейте простую воду мелкими глотками.

Если случился солнечный или тепловой удар, нужно переместить человека в прохладное место, подальше от солнца, рекомендует врач. Необходимо расстегнуть его верхнюю одежду, положить на лоб какую-нибудь ткань, смоченную прохладной водой, и дать человеку попить прохладной, негазированной воды.

При солнечных ожогах Чернышова советует по приходе домой принять душ и нанести средство для лечения ожогов. Соответствующие препараты можно приобрести в аптеке. В случае тяжелых ожогов, повышении температуры тела, ознобе, плохом самочувствии, сильной боли и слабости необходимо проконсультироваться с врачом, заключила специалист.