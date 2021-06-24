Эксперт предупредила об опасности загара до окончания полного курса вакцинации

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Долгое нахождение на солнце может привести к ослаблению клеточного звена иммунитета, поэтому вакцинированным против COVID-19 следует не злоупотреблять этим, в частности, загаром.

Об этом сообщила завкафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова. По ее словам, в первые три дня после прививки лучше остаться дома и пить больше воды.

"Сейчас жара, ни в коем случае нельзя появляться на солнце – это противопоказано, по крайней мере первые три дня. Пока идет период вакцинации, она двухэтапная, все-таки желательно на открытом солнце не быть и не загорать", – приводит слова эксперта ТАСС.

Ранее врач-кардиолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ, доктор медицинских наук, один из авторов нового подхода в лечении тяжелого течения коронавирусной инфекции Симон Мацкеплишвили развеял мифы о вакцинации. В частности, специалист обратил внимание на то, что нет прямой связи между уровнем антител и стойкостью иммунитета к COVID-19 или вероятностью заболеть повторно.