В МГУ развеяли шесть мифов о вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Врач-кардиолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ, доктор медицинских наук, один из авторов нового подхода в лечении тяжелого течения коронавирусной инфекции Симон Мацкеплишвили развеял мифы о вакцинации. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" и публикует выдержки из дискуссии "Вакцинация от COVID-19 – мифы и реальность", которая прошла в МГУ.
Эксперты рассказали, что этот миф вот уже 200 лет не покидает некоторых антипрививочников, а место его рождения – Лондонское королевское общество.
Впервые в мире вакцинацию применил в конце XVIII века английский врач Эдвард Дженнер в борьбе с человеческой оспой. Врач и ученый использовал в качестве активного вещества вариант коровьей оспы, который не представлял опасности для человека, но способствовал выработке иммунитета к заболеванию. Первыми Дженнер привил 11 детей, включая своего сына. Этот опыт он изложил в письме к академическому Лондонскому королевскому обществу. Однако получил крайне негативный отзыв.
Революционный опыт было трудно признать даже ученым мужам Лондона. И тогда ученого начали обвинять в том, что прививка на основе коровьей оспы может стимулировать рост рогов. С тех пор прошло более двух столетий, и различные вакцины активно применяются по всему миру, спасая миллионы жизней. И рога за это время ни у кого не выросли, а вот оспу победить удалось.
Сегодня наиболее распространенным в России вариантом коронавируса стал так называемый "индийский" штамм. Он на 70% заразнее "британского" штамма и на 50% – первоначальной "уханьской" формы вируса.
"Это приводит к катастрофическому увеличению заболевших людей и к катастрофическому росту людей погибших. Увеличение заразности варианта вируса – это серьезная проблема", – говорит Симон Мацкеплишвили.
Многие россияне почтенного возраста боятся делать прививку, ссылаясь на заболевания. Как правило, в аргумент приводятся болезни эндокринной системы, дыхательных путей, а также сердечно-сосудистые заболевания. Однако именно обладатели подобных проблем со здоровьем являются наиболее вероятными "жертвами" коронавируса. У этой категории людей велик риск тяжелого течения болезни, необходимости госпитализации и летального исхода, подчеркивает эксперт.
"Именно люди, у которых множество сопутствующих заболеваний, люди, которые изначально нездоровы, должны первыми стать в очередь на вакцинацию! Для них вакцинация, с моей точки зрения, имеет самые большие преимущества: неразвития тяжелой формы болезни, отсутствие госпитализации, включая искусственную вентиляцию легких, и именно у таких пациентов мы ожидаем значительного снижения смертности", – отвечает Мацкеплишвили.
Эксперт отметил, что эти заболевания в большей степени затрагивают работу иммунной системы, чем другие.
"Однако аллергические и аутоиммунные болезни не являются противопоказаниями для вакцинации. Это ситуация, когда нужно соблюдать осторожность. Это тот случай, когда надо обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом", – уточняет Симон Мацкеплишвили.
Чтобы понимать, стоит делать прививку или нет, нужно отталкиваться от стадии заболевания. Вакцинироваться можно в случаях:
"Проблема в том, что мы не можем предсказать, у какого человека COVID-19 будет протекать легко, а у кого – тяжело", – говорит Симон Мацкеплишвили. "Люди думают, что раз 80% переносят ковид легко или вообще бессимптомно, то, значит, достаточно быть молодым, здоровым и не иметь вредных привычек для того, чтобы не бояться этого заболевания", – замечает врач.
Однако факты говорят об обратном. Профессор рассказал, что за время, пока клиника Московского университета работала в качестве ковидного госпиталя, ему и коллегам довелось работать с большим количеством молодых людей с тяжелыми формами заболевания. Поэтому он считает, что нельзя уповать на возраст и сильный иммунитет.
"Ковид непредсказуем, а вакцинация в какой-то степени делает его предсказуемым для каждого конкретного человека", – объясняет Мацкеплишвили.
"У нас в стране национальной игрой и забавой стало сдавать тесты на антитела в разные лаборатории, а потом сравнивать результаты: свои же со своими, с результатами членов семьи, знакомых, друзей. Я считаю, что в том, чтобы сдавать кровь на антитела, нет никакой необходимости", – отмечает Симон Мацкеплишвили.
По словам специалиста, наличие антител никак не должно влиять на решение о необходимости или возможности вакцинации. Он отмечает, что нет прямой связи между уровнем антител и стойкостью иммунитета к COVID-19 или вероятностью заболеть повторно.
Ранее главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ, академик РАН, основатель Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев заявил, что вакцинация по-прежнему остается единственным эффективным способом защиты от коронавируса, а также о необходимости прививаться даже переболевшим пациентам.
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