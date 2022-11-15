Терапевт назвал неожиданные причины утреннего кашля

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Утренний кашель может указывать на полипы в носу, синусит или гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

По словам эксперта, спровоцировать утренний кашель могут заболевания носа.

"Речь может идти о полипах в носу или о синусите, то есть воспалении придаточных пазух носа. Или о хроническом насморке. В таком случае слизь затекает в дыхательные пути и потом человек просыпается и отхаркивает", – объясняет Хухрев.

Другая причина утреннего кашля – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. При этом недуге происходит заброс в пищевод содержимого желудка. Кислота может достигать и верхних дыхательных путей, уточнил врач.





Алексей Хухрев врач-терапевт Желудочный сок при этом обжигает и ротоглотку, и нос и может провоцировать рефлекторный кашель, особенно утренний.

Ранее россиянам рассказали о главных ошибках при лечении кашля. В частности, этот симптом не всегда вызывают инфекционные заболевания. Потому перед началом терапии необходимо выяснить точную причину проблемы.

Еще одна ошибка связана с народным методом, согласно которому для лечения кашля нужно дышать над горячей картошкой. Такой подход может привести к ожогам дыхательных путей. Более того, горячий воздух будет способствовать размножению бактериальной инфекции.



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