Терапевт рассказала о неожиданной опасности насморка

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Недолеченный насморк может привести к отиту, а также воспалению придаточных пазух носа. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Обычный насморк в самой легкой стадии, когда воспаляются только слизистые оболочки, называется ринит. Но если заболевание не лечить, может возникнуть осложнение – синусит. Это недуг, при котором воспаляются придаточные пазухи носа, говорит эксперт.

Если не лечить синусит, то возможны еще более тяжелые последствия для здоровья, предупреждает Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт Могут воспалиться уже и те пазухи, которые находятся в головном мозге. Это может быть не только гайморит, это может быть фронтит, то есть воспаление пазух лобной кости.

Другое частое осложнение недолеченного насморка – это переход инфекции из носа на ухо. Особенно этому подвержены дети, отмечает терапевт.

"Возникает сначала просто воспаление слуховой трубы, а при неблагоприятном стечении обстоятельств это может привести к развитию среднего отита, может воспалиться и внутреннее ухо", – перечисляет специалист.

Такое осложнение, как правило, не проходит самостоятельно. Зачастую требуется назначение антибактериальной терапии, подчеркнула Романенко. Чтобы не допустить развития осложнений, при возникновении ринита лучше обратиться к врачу, который назначит правильное лечение, советует эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Из общих мер – это профилактика, это закаливание. Если вы заболели, лучше три, пять или семь дней побыть дома, чтобы не подвергать опасности заразиться других людей и самому не получить осложнение банального насморка.

Ранее страдающим от насморка россиянам порекомендовали применять сосудосуживающие капли с аккуратностью и непродолжительное время. По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, в противном случае они могут вызвать у организма привыкание. Если злоупотреблять такими препаратами, то человек может прийти к проблеме, когда без капель нос вообще не дышит.

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