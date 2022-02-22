Врач предупредила об опасных ошибках при лечении насморка

Фото: depositphotos/IgorVetushko
Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 посоветовала гражданам не злоупотреблять сосудосуживающими каплями при насморке, поскольку они могут вызвать привыкание.
Кроме того, по словам врача, следует правильно сморкаться. "Зажать одну сторону, прижав крыло носа к перегородке, высморкать сначала одну сторону, вторая закрыта, затем наоборот. Нельзя сморкаться двумя ноздрями одновременно, это неправильно", – рассказывает специалист.
По словам Чернышовой, при слишком интенсивном сморкании, особенно двумя ноздрями, в носу создается большое давление, которое может привести к попаданию слизи в придаточные пазухи и вызвать синусит. "Если же слизь попадет в евстахиеву трубу, может быть отит. Может начаться воспаление в ухе и даже носовые кровотечения, если от очень большой нагрузки лопнут сосуды", – предостерегает терапевт.
Также специалист советует не лечить насморк народными средствами. "Некоторые любят, например, сок лука, сок каких-то лекарственных растений в чистом виде закапывать в нос. Это может вызвать ожог слизистой оболочки и только усугубить насморк", – говорит она.
Во время насморка терапевт советует отдыхать и пить больше воды. При необходимости можно воспользоваться сосудосуживающими каплями и мазать нос средствами с противовоспалительным эффектом, чтобы облегчить состояние.
"Некоторые начинают особенно маленьким детям промывать специальными устройствами нос при насморке. И если не умеют правильно пользоваться, могут, наоборот, вызвать осложнение, например отит, то есть воспаление среднего уха, если слишком интенсивно будут промывать нос, потому что полость носа и полость уха сообщаются. Никаких самостоятельных промываний без предварительной консультации с врачом, без полного понимания, как это надо делать", – подчеркнула терапевт.
Ранее врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что насморк часто сопутствует многим болезням, но может быть вызван и необычными причинами. В частности, иногда он предупреждает об образовании полипа в носу или о назальной ликворее. Кроме того, непрекращающиеся сопли могут свидетельствовать о развитии онкологии или попадании инородного тела гайморову пазуху.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: