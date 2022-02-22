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Москва 24

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общество

08:00

Врач предупредила об опасных ошибках при лечении насморка

обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 посоветовала гражданам не злоупотреблять сосудосуживающими каплями при насморке, поскольку они могут вызвать привыкание.

Сосудосуживающие капли использовать нужно, но короткое время. Не больше семи дней подряд, потому что потом к ним начинается привыкание. То есть с ними следует быть очень аккуратно, потому что может возникнуть такая ситуация, что без капель вообще нос не дышит. И нужно будет лечить другими способами.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Кроме того, по словам врача, следует правильно сморкаться. "Зажать одну сторону, прижав крыло носа к перегородке, высморкать сначала одну сторону, вторая закрыта, затем наоборот. Нельзя сморкаться двумя ноздрями одновременно, это неправильно", – рассказывает специалист.

По словам Чернышовой, при слишком интенсивном сморкании, особенно двумя ноздрями, в носу создается большое давление, которое может привести к попаданию слизи в придаточные пазухи и вызвать синусит. "Если же слизь попадет в евстахиеву трубу, может быть отит. Может начаться воспаление в ухе и даже носовые кровотечения, если от очень большой нагрузки лопнут сосуды", – предостерегает терапевт.

Также специалист советует не лечить насморк народными средствами. "Некоторые любят, например, сок лука, сок каких-то лекарственных растений в чистом виде закапывать в нос. Это может вызвать ожог слизистой оболочки и только усугубить насморк", – говорит она.

Во время насморка терапевт советует отдыхать и пить больше воды. При необходимости можно воспользоваться сосудосуживающими каплями и мазать нос средствами с противовоспалительным эффектом, чтобы облегчить состояние.

При остром респираторном вирусном заболевании специально лечить насморк не нужно. Он пройдет, как только отступит вирус. Если он не пройдет через 7–10 дней, тогда есть смысл сходить к лор-врачу и выяснить, почему не дышит нос.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

"Некоторые начинают особенно маленьким детям промывать специальными устройствами нос при насморке. И если не умеют правильно пользоваться, могут, наоборот, вызвать осложнение, например отит, то есть воспаление среднего уха, если слишком интенсивно будут промывать нос, потому что полость носа и полость уха сообщаются. Никаких самостоятельных промываний без предварительной консультации с врачом, без полного понимания, как это надо делать", – подчеркнула терапевт.

Ранее врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что насморк часто сопутствует многим болезням, но может быть вызван и необычными причинами. В частности, иногда он предупреждает об образовании полипа в носу или о назальной ликворее. Кроме того, непрекращающиеся сопли могут свидетельствовать о развитии онкологии или попадании инородного тела гайморову пазуху.

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