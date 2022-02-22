Врач предупредила об опасных ошибках при лечении насморка

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 посоветовала гражданам не злоупотреблять сосудосуживающими каплями при насморке, поскольку они могут вызвать привыкание.





Надежда Чернышова врач-терапевт Сосудосуживающие капли использовать нужно, но короткое время. Не больше семи дней подряд, потому что потом к ним начинается привыкание. То есть с ними следует быть очень аккуратно, потому что может возникнуть такая ситуация, что без капель вообще нос не дышит. И нужно будет лечить другими способами.

Кроме того, по словам врача, следует правильно сморкаться. "Зажать одну сторону, прижав крыло носа к перегородке, высморкать сначала одну сторону, вторая закрыта, затем наоборот. Нельзя сморкаться двумя ноздрями одновременно, это неправильно", – рассказывает специалист.

По словам Чернышовой, при слишком интенсивном сморкании, особенно двумя ноздрями, в носу создается большое давление, которое может привести к попаданию слизи в придаточные пазухи и вызвать синусит. "Если же слизь попадет в евстахиеву трубу, может быть отит. Может начаться воспаление в ухе и даже носовые кровотечения, если от очень большой нагрузки лопнут сосуды", – предостерегает терапевт.

Также специалист советует не лечить насморк народными средствами. "Некоторые любят, например, сок лука, сок каких-то лекарственных растений в чистом виде закапывать в нос. Это может вызвать ожог слизистой оболочки и только усугубить насморк", – говорит она.

Во время насморка терапевт советует отдыхать и пить больше воды. При необходимости можно воспользоваться сосудосуживающими каплями и мазать нос средствами с противовоспалительным эффектом, чтобы облегчить состояние.





Надежда Чернышова врач-терапевт При остром респираторном вирусном заболевании специально лечить насморк не нужно. Он пройдет, как только отступит вирус. Если он не пройдет через 7–10 дней, тогда есть смысл сходить к лор-врачу и выяснить, почему не дышит нос.

"Некоторые начинают особенно маленьким детям промывать специальными устройствами нос при насморке. И если не умеют правильно пользоваться, могут, наоборот, вызвать осложнение, например отит, то есть воспаление среднего уха, если слишком интенсивно будут промывать нос, потому что полость носа и полость уха сообщаются. Никаких самостоятельных промываний без предварительной консультации с врачом, без полного понимания, как это надо делать", – подчеркнула терапевт.

Ранее врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что насморк часто сопутствует многим болезням, но может быть вызван и необычными причинами. В частности, иногда он предупреждает об образовании полипа в носу или о назальной ликворее. Кроме того, непрекращающиеся сопли могут свидетельствовать о развитии онкологии или попадании инородного тела гайморову пазуху.

