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Иммунолог рассказала, как не спутать "Омикрон" с аллергией

Насморк и сыпь: иммунолог рассказала, как отличить аллергию от "Омикрона"
обществоэксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в разговоре с Москвой 24 перечислила признаки, по которым можно отличить аллергию от штамма "Омикрон".

По словам специалиста, основной симптом заражения новой мутацией коронавируса – это повышение температуры тела. При аллергии же такого не наблюдается, указала врач.

"В 99% случаев при аллергии температура нормальная. Может быть повышена, если вдруг достаточно сильная аллергическая реакция, до 37 градусов, но не более. При коронавирусе, неважно, какой штамм, все равно температура выше 37", – пояснила эксперт.

При аллергии нет проявлений воспалительного характера, например таких, как боль в горле. А при "Омикроне" все-таки это довольно частый симптом.
Марина Аплетаева
врач-диетолог, аллерголог-иммунолог

"Что характерно для аллергии – это ринит. Это именно насморк. Даже не выделения из носа, как при вирусе, а это больше заложенность либо, наоборот, обильное слезотечение", – говорит врач.

Еще одно отличительное проявление аллергии – длительность, продолжает иммунолог. "Насморк, заложенность носа, отечность носоглотки при аллергических заболеваниях длительные. Это весь период цветения. В зависимости от того, на что аллергия. На березу, на ольху, на травы. Это длится до тех пор, пока будет цветение того или иного вида растения", – подчеркнула Аплетаева.

Обычно весенняя аллергия начинает проявлять себя с середины марта, уточняет специалист. Если человек все равно сомневается, коронавирус это или аллергия, эксперт рекомендует обратиться к врачу. Как правило, диагностика не вызывает затруднений, отмечает иммунолог.

При любой вирусной инфекции, в том числе и при "Омикроне", могут быть аллергические проявления, например крапивница. Для COVID-19 характерна сильная воспалительная реакция, которая вызывает и такое проявление, потому что происходит большой выброс гистамина. Но это не связано с аллергией как отдельным диагнозом. Крапивница может сопутствовать "Омикрону" вместе с другими симптомами.
Марина Аплетаева
врач-диетолог, аллерголог-иммунолог

Ранее врач-гастроэнтеролог Никита Харлов предупредил, что у пациентов с "Омикроном" могут наблюдаться расстройства в работе желудочно-кишечного тракта: диарея, рвота, вздутие, боли в животе и изжога. Однако эти симптомы, по словам эксперта, не являются специфическими. Обычно у заболевших COVID-19 наблюдаются характерные для всех респираторно-вирусных инфекций лихорадка, кашель и головная боль.

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