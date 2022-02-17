Гастроэнтеролог перечислил симптомы "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач-гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал Москве 24, что у заболевших "Омикрон"-штаммом коронавируса действительно могут наблюдаться расстройства желудочно-кишечного тракта.
Ранее профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study предупредил, что "Омикрон" способен вызвать проблемы с работой ЖКТ. Это обусловлено тем, что инфекция может также оседать в кишечнике, а не только в носу.
Харлов перечислил симптомы, которые наблюдаются у некоторых пациентов при новой мутации коронавируса. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что они не являются специфическими.
Поскольку в основном проявления "Омикрона" похожи на любую другую респираторно-вирусную инфекцию, у заболевших обычно наблюдается кашель, головная боль и лихорадка, добавил эксперт.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что симптомы "Омикрона" со стороны желудочно-кишечного тракта наблюдаются как у взрослых, так и у детей. Однако их наличие может говорить и о других заболеваниях, например об аппендиците. Эксперт призвала при любом недомогании обращаться к врачу, чтобы выяснить точную причину.
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