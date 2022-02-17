Гастроэнтеролог перечислил симптомы "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал Москве 24, что у заболевших "Омикрон"-штаммом коронавируса действительно могут наблюдаться расстройства желудочно-кишечного тракта.

Ранее профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study предупредил, что "Омикрон" способен вызвать проблемы с работой ЖКТ. Это обусловлено тем, что инфекция может также оседать в кишечнике, а не только в носу.

Харлов перечислил симптомы, которые наблюдаются у некоторых пациентов при новой мутации коронавируса. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что они не являются специфическими.





Никита Харлов врач-гастроэнтеролог Боли в животе, диарея, изжога. Может быть вздутие, рвота. Но это не специфично. Это может быть не связано с "Омикроном". Эти симптомы не указывают прямо на "Омикрон". Можно только его подозревать.

Поскольку в основном проявления "Омикрона" похожи на любую другую респираторно-вирусную инфекцию, у заболевших обычно наблюдается кашель, головная боль и лихорадка, добавил эксперт.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что симптомы "Омикрона" со стороны желудочно-кишечного тракта наблюдаются как у взрослых, так и у детей. Однако их наличие может говорить и о других заболеваниях, например об аппендиците. Эксперт призвала при любом недомогании обращаться к врачу, чтобы выяснить точную причину.