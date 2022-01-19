Врач рассказал, на какие неочевидные болезни указывает насморк

Фото: depositphotos/IgorVetushko
Насморк является самым распространенным симптомом многих заболеваний, однако иногда он может быть вызван необычными причинами, в частности инородным телом в носу. Об этом рассказал врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Одна из возможных нетипичных причин насморка – образование полипа в носу. В таком случае сопли обычно прозрачные, а дыхание – сбивчивое из-за движения новообразования. Специалисту тем не менее не составит труда обнаружить недуг в ходе осмотра.
Постоянный насморк также может свидетельствовать о назальной ликворее. Однако в этом случае речь идет уже не о соплях, а о спинномозговой жидкости, которая вытекает через нос в результате образования какой-то бреши. Лечить насморк в таком случае бесполезно, следует обратиться к неврологу, который назначит КТ.
В числе других причин непрекращающихся соплей Зайцев выделил наличие инородного тела в гайморовой пазухе или развитие онкологического заболевания. В последнем случае вместе со слизью может выходить кровь.
Не стоит исключать и совершенно обычных факторов, вызывающих насморк, отмечает оториноларинголог. В их числе – хронический ринит. У страдающих им людей наблюдается отсутствие тонуса в нижних носовых раковинах, в результате чего сопли у них текут при перемене атмосферного давления, физической нагрузке или при резкой смене температурного режима.
Сопли могут быть вызваны аллергией, действием определенных лекарств, кривой носовой перегородкой и даже беременностью. У будущих мам, отмечает Зайцев, насморк обычно обусловлен гормональной перестройкой. Помимо прочего, насморк может свидетельствовать о пересушенности слизистой носа из-за хлорированной воды в бассейне или перегреве после сауны.
В любом случае специалист рекомендует не ждать, пока насморк пройдет самостоятельно, а сразу же обратиться к врачу. Он проведет осмотр и назначит лечение, однако, если ситуация запущена, может и вовсе потребоваться хирургическое вмешательство.
Ранее директор НИКИ оториноларингологии имени Свержевского Андрей Крюков рассказал, что пожилые люди, страдающие ЛОР-заболеваниями, находятся в группе риска по коронавирусу. Это обусловлено ослаблением защитных и компенсаторных процессов организма.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: