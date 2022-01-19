Врач рассказал, на какие неочевидные болезни указывает насморк

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Насморк является самым распространенным симптомом многих заболеваний, однако иногда он может быть вызван необычными причинами, в частности инородным телом в носу. Об этом рассказал врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Одна из возможных нетипичных причин насморка – образование полипа в носу. В таком случае сопли обычно прозрачные, а дыхание – сбивчивое из-за движения новообразования. Специалисту тем не менее не составит труда обнаружить недуг в ходе осмотра.

Постоянный насморк также может свидетельствовать о назальной ликворее. Однако в этом случае речь идет уже не о соплях, а о спинномозговой жидкости, которая вытекает через нос в результате образования какой-то бреши. Лечить насморк в таком случае бесполезно, следует обратиться к неврологу, который назначит КТ.

В числе других причин непрекращающихся соплей Зайцев выделил наличие инородного тела в гайморовой пазухе или развитие онкологического заболевания. В последнем случае вместе со слизью может выходить кровь.

Не стоит исключать и совершенно обычных факторов, вызывающих насморк, отмечает оториноларинголог. В их числе – хронический ринит. У страдающих им людей наблюдается отсутствие тонуса в нижних носовых раковинах, в результате чего сопли у них текут при перемене атмосферного давления, физической нагрузке или при резкой смене температурного режима.

Сопли могут быть вызваны аллергией, действием определенных лекарств, кривой носовой перегородкой и даже беременностью. У будущих мам, отмечает Зайцев, насморк обычно обусловлен гормональной перестройкой. Помимо прочего, насморк может свидетельствовать о пересушенности слизистой носа из-за хлорированной воды в бассейне или перегреве после сауны.

В любом случае специалист рекомендует не ждать, пока насморк пройдет самостоятельно, а сразу же обратиться к врачу. Он проведет осмотр и назначит лечение, однако, если ситуация запущена, может и вовсе потребоваться хирургическое вмешательство.

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