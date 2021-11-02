Врач рассказал, какими лекарствами нельзя лечиться от коронавируса дома

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В домашних условиях нельзя принимать некоторые лекарства для лечения COVID-19, рассказал врач-терапевт, завотделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников. Об этом сообщает News.ru.
По его словам, некоторые препараты назначают только пациентам, которые лечатся в стационаре, а другие лекарства имеют много побочных эффектов, что способно привести к смерти.
Мельников рассказал, что бывают случаи, когда госпитализировать больного с тяжелым течением коронавируса по какой-то причине невозможно. Тогда пациента может спасти назначение ему кортикостероидов.
"Но может и не спасти – нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу", – подчеркнул Мельников.
Он уточнил, что в настоящее время нет противовирусных лекарств от COVID-19, которыми можно лечиться дома.
Медик добавил, что в домашних условиях не нужно принимать антибиотики, поскольку на коронавирус они не действуют. По его словам, их назначают пациентам, подключенным к ИВЛ, а также тем, у кого COVID-19 сочетается с бактериальной инфекцией.
Накануне Владимир Путин заявил, что в ближайшее время для лечения коронавируса будут разработаны и начнут использоваться лекарства. При этом он заверил, что самым действенным и универсальным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. Он добавил, что необходимо помнить и про ревакцинацию.
Ранее ситуацию с коронавирусом в РФ прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуация в больницах для пациентов с COVID-19 в РФ остается достаточно сложной. Он отметил, что койки заполнены в значительной степени и пока в эти дни ситуация легче не становится. Из-за этого возрастает нагрузка на врачей.
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