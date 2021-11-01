Песков заявил, что ситуация с COVID-19 в России не становится легче

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Ситуация в больницах для пациентов с COVID-19 в РФ остается достаточно сложной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, ситуация непростая. Койки заполнены в значительной степени, и пока в эти дни ситуация легче не становится. Конечно, это чрезмерная, чрезвычайная нагрузка на наших врачей, которые просто демонстрируют геройство на фоне того, что происходит", – приводит его слова ТАСС.
При этом Песков уточнил, что для медработников, трудящихся в "красных" зонах, существует система выплат и поддержки. Однако сильная физическая и эмоциональная нагрузка все равно остается.
За последние сутки в России подтвердили 40 402 новых случая коронавируса в 85 регионах. На Москву пришлось 7 103 случая, на Санкт-Петербург – 3 250. Всего в РФ зарегистрировано 8 554 192 случая COVID-19.
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