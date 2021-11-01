В России выявили случаи заражения штаммами коронавируса "Мю" и "Лямбда"

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В России выявлены случаи заражения штаммами коронавируса "Мю" и "Лямбда". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина.

"Штамм "Лямбда" у нас на территории РФ при обновлении вариантов встречался всего лишь один раз, а генный вариант "Мю" – три раза", – рассказал он.

При этом Акимкин добавил, что в настоящее время доминирующим в России, как и в мире, является штамм "Дельта".

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что вариант "Дельта" стал доминирующим в середине лета.

Он отметил, что другие известные штаммы уступают "Дельте". В частности, более летальный штамм "Йота" был обнаружен осенью 2020 года, но не смог сильно распространиться.