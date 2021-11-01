Инфекционист допустил рост заболеваемости COVID-19 в Москве после нерабочей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во время нерабочей недели москвичи практически не соблюдают коронавирусные ограничения, что может ухудшить эпидемиологическую ситуацию в столице, заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

Он отметил, что в нерабочие дни общественный транспорт Москвы заполнен людьми.

"Немного больше людей стало носить маски, но это никак не может сказаться на ситуации, не соблюдаются меры абсолютно", – цитирует Малышева РИА Новости.

Ранее руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов рассказал, что сейчас 99% пассажиров заходят в метро в масках. По его словам, граждане начали понимать важность соблюдения эпидемиологических мер для снижения уровня заболеваемости. Он также отметил, что в столичном транспорте усилили контроль за соблюдением коронавирусных ограничений.



В октябре контролеры выписали более 45 тыс постановлений за нарушение масочного режима



