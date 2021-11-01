Инфекционист допустил рост заболеваемости COVID-19 в Москве после нерабочей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Во время нерабочей недели москвичи практически не соблюдают коронавирусные ограничения, что может ухудшить эпидемиологическую ситуацию в столице, заявил врач-инфекционист Николай Малышев.
Он отметил, что в нерабочие дни общественный транспорт Москвы заполнен людьми.
"Немного больше людей стало носить маски, но это никак не может сказаться на ситуации, не соблюдаются меры абсолютно", – цитирует Малышева РИА Новости.
Ранее руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов рассказал, что сейчас 99% пассажиров заходят в метро в масках. По его словам, граждане начали понимать важность соблюдения эпидемиологических мер для снижения уровня заболеваемости. Он также отметил, что в столичном транспорте усилили контроль за соблюдением коронавирусных ограничений.
В октябре контролеры выписали более 45 тыс постановлений за нарушение масочного режима
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: