В столичном транспорте усилен контроль за масочным режимом

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В транспорте Москвы усилили контроль за соблюдением коронавирусных ограничений. Об этом заявил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

По словам Султанова, в столичном транспорте ежедневно проверяют ношение масок и проводят дезинфекцию.

"Сейчас число инфицированных коронавирусом растет, и мы призываем придерживаться простых мер безопасности в транспорте, чтобы защитить себя и окружающих. В нерабочие дни мы усиливаем контроль за соблюдением масочного режима, в сутки проверки проводят не менее 1 500 контролеров", – рассказал Султанов.

Он подчеркнул, что из-за роста количества заболевших коронавирусом граждане начали осознавать необходимость ношения масок в общественных местах. По его словам, сейчас 99% пассажиров заходят в метро в масках.

"Маска может защитить только в том случае, если правильно надета. На подбородке или спущенная с носа она становится бесполезна. При неправильном ношении средств индивидуальной защиты контролер может выписать постановление о правонарушении", – напомнил Султанов.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Василий Власов направил главе Минтруда РФ Антону Котякову письмо с инициативой ввести для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса, 50-процентную скидку на проезд в общественном транспорте.

По мнению парламентария, такая льгота могла бы стать значимым материальным стимулом для десятков миллионов россиян, которые регулярно пользуются общественным транспортом. Власов также уверен, что подобная мера снизит риск распространения COVID-19 за счет роста числа привитых.

