Путин заявил, что лекарства от COVID-19 станут доступны в ближайшее время

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В ближайшее время для лечения коронавируса будут разработаны и начнут использоваться лекарства, заявил Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.
"В ближайшее время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные препараты, сегодня тоже с коллегами говорил на этот счет – с теми, кто занимается этим", – цитирует Путина ТАСС.
При этом он заверил, что самым действенным и универсальным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. При этом он добавил, что необходимо помнить и про ревакцинацию.
В качестве примера он привел страны, где был высокий уровень вакцинации. По словам президента, сначала ситуация с коронавирусом в этих государствах оставалась под контролем, однако через какое-то время уровень заболеваемости вновь начал расти. Путин подчеркнул, что это произошло из-за несвоевременной ревакцинации.
"Я лично спрашивал, что случилось. Говорят: упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию. Надо это иметь в виду", – отметил президент.
За последние сутки в России подтвердили 40 402 новых случая коронавируса в 85 регионах. На Москву пришлось 7 103 случая, на Санкт-Петербург – 3 250. Всего в РФ зарегистрировано 8 554 192 случая COVID-19.
Ранее ситуацию с коронавирусом в РФ прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуация в больницах для пациентов с COVID-19 в РФ остается достаточно сложной. Он отметил, что койки заполнены в значительной степени и пока в эти дни ситуация легче не становится. Из-за этого возрастает нагрузка на врачей.
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