Попова заявила о растущих темпах вакцинации от COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о растущих темпах вакцинации от коронавируса в России. По ее словам, это является хорошим прогностическим признаком.

Попова также отметила, что для избежания страхов и рисков необходимо достичь коллективного иммунитета. К этому страна стремится уже год, однако необходимых показателей пока не достигнуто.

"Вирус несколько меняется, и поэтому стало совершенно очевидно, что этот уровень должен быть не меньше 80% взрослого населения в каждой стране и в нашей тоже. Вот эта цифра, которую нам надо достичь, достичь ее можно в первую очередь прививками, что, собственно, сегодня и происходит", – сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее глава Роспотребнадзора сообщала, что доля заболевших коронавирусной инфекцией россиян после полного курса вакцинации составляет от 2 до 5%. Попова также отметила, что из числа привитых практически нет тех, кто попадает в больницы с тяжелым течением болезни.

