Новые штаммы не спровоцируют всплеск заболеваемости COVID-19 – вирусолог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24, что не считает новые штаммы коронавируса более опасными.
Ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что на территории России был выявлен один случай заболевания штаммом "Лямбда" и три случая – штаммом "Мю".
При этом вирусолог считает, что эти штаммы не спровоцируют всплеск заболеваемости.
"На данный момент ничего хуже, чем штамм "Дельта", неизвестно. На рост заболеваемости особо эти новые штаммы не повлияют, потому что заболеваемость "Дельтой", судя по всему, выше", – объясняет Скулачев.
Специалист подчеркнул, что вакцина от коронавируса эффективна и при этих штаммах.
Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что в РФ зафиксировали единичные случаи разновидности штамма коронавируса "Дельта" AY.4.2. Специалист не исключил, что он может дать дополнительный толчок к подъему заболеваемости в стране.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: