Новые штаммы не спровоцируют всплеск заболеваемости COVID-19 – вирусолог

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Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24, что не считает новые штаммы коронавируса более опасными.

Ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что на территории России был выявлен один случай заболевания штаммом "Лямбда" и три случая – штаммом "Мю".





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Штамм "Лямбда" довольно неприятный, он не может победить "Дельту". Его выявили в Нью-Йорке год назад, и с тех пор он совершенно не захватил планету, проиграв в соревнованиях штамму "Дельта". Вариант "Мю" известен с января. Если бы он был заразнее, сильнее, чем "Дельта", он бы его вытеснил.

При этом вирусолог считает, что эти штаммы не спровоцируют всплеск заболеваемости.

"На данный момент ничего хуже, чем штамм "Дельта", неизвестно. На рост заболеваемости особо эти новые штаммы не повлияют, потому что заболеваемость "Дельтой", судя по всему, выше", – объясняет Скулачев.

Специалист подчеркнул, что вакцина от коронавируса эффективна и при этих штаммах.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что в РФ зафиксировали единичные случаи разновидности штамма коронавируса "Дельта" AY.4.2. Специалист не исключил, что он может дать дополнительный толчок к подъему заболеваемости в стране.

