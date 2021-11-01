На ВДНХ открылись центр вакцинации и точка экспресс-тестирования на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве расширяют сеть пунктов вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы видим, что число желающих вакцинироваться в Москве растет. Кроме того, становится все больше людей, которым в ближайшее время потребуется ревакцинация. В ответ на увеличивающийся спрос мы наращиваем вакцинационные мощности", – сказала заммэра.

Новый центр заработал в еще одном популярном месте столицы – на ВДНХ. Он расположен в левом крыле арки главного входа. Также там можно сдать экспресс-тест на COVID-19. Предварительная запись для посещения пункта не требуется.

Пункт принимает граждан РФ. Он находится по адресу проспект Мира, дом 119, строение 227 и работает ежедневно с 09:00 до 21:00. В пункте на ВДНХ строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила. Потоки посетителей разделены таким образом, чтобы не было пересечений ожидающих вакцинацию и уже прошедших ее.

В период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября все пункты вакцинации продолжают работу. Вакцинация проводится бесплатно. При себе надо иметь паспорт, полис ОМС, а также номер СНИЛС, чтобы информация о прививке была отражена на федеральном портале госуслуг. Также горожан просят называть свой номер мобильного телефона. На него после вакцинации придет QR-код.

Экспресс-тест также могут бесплатно сделать все желающие. Для этого понадобится только паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей.

Положительный результат экспресс-теста не является подтверждением заболевания. При этом у человека для дополнительной диагностики сразу на месте и бесплатно берут мазок на ПЦР-исследование.

В общественных местах Москвы в общей сложности развернуто 70 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что экспресс-тестирование в день проходят 5–7 тысяч человек. В столице уже сделали свыше 80 тысяч тестов.