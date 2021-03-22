Оториноларинголог рассказал, чем опасен коронавирус для ЛОР-больных

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Пожилые люди, страдающие ЛОР-заболеваниями, находятся в группе риска в связи с ослаблением защитных и компенсаторных процессов организма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста оториноларинголога департамента здравоохранения Москвы, директора НИКИ оториноларингологии имени Свержевского Андрея Крюкова.

По его словам, пациенты с патологией верхних дыхательных путей восприимчивы к коронавирусу. Специалист отметил, что тяжесть течения ЛОР-заболеваний у представителей старшего поколения обусловлена отягощенностью хроническими и другими заболеваниями, а также высоким риском развития осложнений со стороны других органов.

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