Эксперты назвали кожные симптомы "Омикрон"-штамма коронавируса

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Британские ученые заявили, что даже в случае бессимптомной формы "Омикрон"-штамма коронавируса могут проявляться различные высыпания на коже. К такому выводу пришли разработчики приложения ZOE Tracker, которое отслеживает состояние зараженных в Великобритании, сообщает Daily Express.
Чаще всего у больных "Омикроном" происходит покраснение пальцев ног. Иногда это сопровождается сыпью, волдырями и отеком. Не редко у пациентом трескаются и воспляются губы. Частым симптомом коронавируса также является сухость кожи, доходящая до экземы и зуда в области шеи и грудной клетки.
У некоторых больных "Омикроном" проявляются признаки потницы, которые чаще всего возникают на сгибах рук и ног. Такие высыпания могут беспокоить неделями.
Иногда у зараженных коронавирусом возникает сыпь, похожая на крапивницу и на обморожение. У больных появляются пятна красного или пурпурного цвета, с выпуклостями.
Ранее главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что количество случаев запущенных онкологических заболеваний и летальность могут увеличиться в будущем из-за приостановки диспансеризации и онкоскрининга. По его словам, число выявленных злокачественных новообразований увеличилось с 2017 года из-за улучшения диагностики и скрининга.
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