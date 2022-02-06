Вечорко заявил, что у 80% пациентов Филатовской больницы выявили "Омикрон"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Около 80% пациентов городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве заражены "Омикрон"-штаммом коронавируса. Об этом в своем телеграм-канале заявил главврач учреждения Валерий Вечорко.
При этом эксперт отметил, что многие из зараженных имеют сопутствующие патологии.
"Омикрон" все больше вытесняет штамм "Дельта" <...>. Поводов для беспокойств нет, в клинике, как и по городу имеется резервный коечный фонд", – написал Вечорко.
По словам врача, временные госпитали полностью готовы к увеличению количества заболевших. На территории больницы расположено три временных госпиталя, каждый из которых рассчитан на 81 койку. Кроме того, резерв есть и в основных здания больницы.
В России за последние сутки зафиксировано 12 749 госпитализаций с диагностированным коронавирусом. Количество госпитализаций оказалось на 29,3% меньше, чем днем ранее, 5 февраля. Полностью выздоровели 59 583 пациента. За сутки зафиксирован 661 летальный исход.
Согласно последним данным, в России подтвержден 180 071 новый случай коронавируса в 85 регионах. В Санкт-Петербурге выявили 21 448 случай заражения COVID-19, в Москве – 18 856, в Московской области – 10 443, в Челябинской области – 5 354, в Воронежской области – 4 891.
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