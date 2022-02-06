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Общество

15:00

В РФ отмечается тенденция к стабилизации ситуации с COVID-19 – эксперт

общество медицина

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная указала на тенденцию к снижению заболеваемости ковидом в России. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 24".

"Несмотря на прошедшие дни, бурный рост числа заболевших, сейчас мы уже видим немножко тенденцию к стабилизации ситуации", – отметила специалист.

Пшеничная отметила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ уже является приличным, поскольку многие граждане переболели "Омикроном".

Днем ранее в беседе с "Интерфакс" эксперт заявила, что снижение заболеваемости уже фиксируется в Амурской и Еврейской автономной областях. Стабилизацию в РФ Пшеничная оценила как более растянутую во времени, чем в других странах.

За последние сутки в России госпитализировали 12 749 человек с коронавирусом. Подтвержден 180 071 новый случай коронавируса в 85 регионах.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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