В Москве за сутки госпитализировали 7,6% пациентов от числа заболевших COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За сутки в Москве госпитализировали 1 426 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Отмечается, что это 7,6% пациентов от числа заболевших коронавирусом. В городе за 24 часа выявили еще 18 856 случаев COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключили 578 человек.

За последние сутки врачи вылечили еще 13 022 пациента. За все время пандемии болезнь перебороли 2 034 827 человек. За сутки скончался 81 человек с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В России за последние сутки зафиксировано 12 749 госпитализаций с диагностированным коронавирусом. Количество госпитализаций оказалось на 29,3% меньше, чем днем ранее, 5 февраля. Полностью выздоровели 59 583 пациента. За сутки зафиксирован 661 летальный исход.

Всего с начала пандемии в России выявлено 12 810 118 случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 335 414 летальных исходов, выздоровел 10 569 271 пациент с ранее диагностированной болезнью.

В России с 6 февраля вступили в силу новые правила Роспотребнадзора о карантине – отменяется изоляция для граждан, которые контактировали с больным COVID-19. Если лечение составляло семь и более дней, то для выписки не нужен отрицательный ПЦР-тест. Если же срок лечения был менее недели, то отрицательный тест для выписки обязателен.

В Москве отменили применение карантина по коронавирусу в классах школ и группах детских садов. Очные занятия в детских образовательных учреждениях возобновятся 7 или 8 февраля по решению администрации.