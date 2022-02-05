В Москве отменили карантин по коронавирусу в классах школ и группах детсадов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве отменяется применение карантина по коронавирусу в классах школ и группах детских садов. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

Очные занятия в детских образовательных учреждениях возобновятся 7 или 8 февраля по решению администрации.

Действующий карантин может быть продлен по инициативе родителей класса или группы. В таком случае он будет установлен до предписанного ранее срока.

В дальнейшем класс или группа могут быть переведены на карантин по решению школы. Поводом для такой меры может стать отсутствие 20% и более детей по болезни.

В субботу, 5 февраля, Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с больными коронавирусом. В постановлении ведомства также сказано, что если лечение пациента с коронавирусом составляет 7 и более дней, то для выписки ему не нужен отрицательный ПЦР-тест.

Ранее в Оперштабе по ситуации с коронавирусом сообщили, что срок лечения пациентов с COVID-19 сокращается до 7 дней. При оформленном больничном листе врачи будут обзванивать пациентов, после чего больничный либо продлят, либо закроют.