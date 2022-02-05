Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с больными коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Роспотребнадзор отменил карантин для граждан, которые контактировали с больными коронавирусом. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

В документе указано, что пункт, предписывавший лицам, контактировавшим с больными COVID-19, находиться на семидневном карантине, утратил силу.

Также в постановлении сказано, что если лечение пациента с коронавирусом составляет 7 и более дней, то для выписки ему не нужен отрицательный ПЦР-тест.

"Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет 7 и более дней", – говорится в документе.

При этом, если лечение пациента с подтвержденным COVID-19 длится менее 7 дней, то отрицательный тест для выписки обязателен.

Постановление вступит в силу в воскресенье, 6 февраля.

18 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что в стране сократится карантин по коронавирусу с 14 до 7 дней. Впоследствии Михаил Мишустин объяснил, что данное решение распространяется только на тех, кто контактировал с больными COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что непосредственно заболевшие коронавирусом могут выйти с изоляции только после получения отрицательного результата ПЦР-теста. Возможность возвращения больного к трудовой деятельности определит врач.