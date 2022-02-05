Роспотребнадзор отменил обязательное ношение перчаток для борьбы с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Роспотребнадзор исключил из правил профилактики распространения новой коронавирусной инфекции пункт о необходимости носить перчатки. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь в числе мер разрыва механизма передачи инфекции от одного человека к другому указано соблюдение личной гигиены.
"Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции: соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров", – говорится в документе.
Помимо этого, Роспотребнадзор отменил карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19. Раньше он длился семь дней.
Также инфицированным теперь не потребуется сдавать ПЦР-тест по выздоровлении, если болезнь длится дольше семи дней.
Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19
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