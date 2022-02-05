Врач рассказала, когда можно будет не следить за уровнем антител к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Уровень антител к COVID-19 можно будет не измерять, когда вирус превратится в сезонное заболевание, считает главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко. В этом случае, добавила она, прививаться от коронавируса нужно будет раз в год.
Специалист подчеркнула, что отсутствие необходимости в измерении уровня антител напрямую связано с вакцинацией и достаточно большим количеством переболевших.
"И мы очень рассчитываем, что [отношения с] COVID-19 и в виде "Омикрона", и всех других возможных вариантов, а они все равно будут, будут выглядеть точно также, как и взаимоотношения с гриппом – то есть прививаться нужно ежегодно, так как штаммы разные", – приводит слова Лысенко ТАСС.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что у привитых людей антитела к "скрытому" подвиду "Омикрона" BA.2 вырабатываются быстрее, чем у неиммунизированных.
Он также отметил, что многие привитые могли переболеть "Омикроном", из-за чего у них выработалась дополнительная защита. В связи с этим Поздняков допустил, что распространение BA.2 будет менее быстрым и массовым, в отличие от других вариантов коронавируса.
Коронавирус может стать сезонным заболеванием к осени этого года. Такое мнение ранее выразил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
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