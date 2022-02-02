Врач сообщил о более быстрой выработке антител к "скрытому" "Омикрону" у привитых

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У привитых людей антитела к "скрытому" подвиду "Омикрона" BA.2 вырабатываются быстрее, чем у неиммунизированных. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

"Иммунная система не успевает среагировать заранее, поэтому инфицирование происходит, но потом начинается активная выработка антител в клетках памяти, они быстро срабатывают, поэтому человек быстро выздоравливает и перестает быть заразным", – сказал он, добавив, что у вакцинированных на новый штамм вырабатывается даже больше антител, чем в случае с обычным "Омикроном".

Он также отметил, что многие привитые могли также переболеть "Омикроном", из-за чего у них выработалась дополнительная защита. В связи с этим Поздняков допустил, что распространение BA.2 будет менее быстрым и массовым, в отличие от других вариантов коронавируса.

Новую мутацию "Омикрон"-штамма обнаружили в шведском городе Упсале. Подвариант зарегистрировали у трех человек, он получил название BA.2. Ученые полагают, что в стране может быть значительно больше случаев "скрытого" "Омикрона", поскольку у некоторых заразившихся его могли не выявить из-за необходимости более глубокого секвенирования.

Позже в Великобритании предположили, что "скрытый" подвид "Омикрона" BA.2 может быть опаснее оригинальной версии штамма. К этому варианту относятся примерно один из двадцати новых случаев COVID-19, и из-за него заболеваемость коронавирусом останется высокой как минимум до весны.

