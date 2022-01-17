В Швеции обнаружили новую мутацию "Омикрон"-штамма

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Новую мутацию "Омикрон"-штамма обнаружили в шведском городе Упсале. Подвариант зарегистрировали у трех человек, он получил название BA.2, сообщает газета Upsala Nya Tidning.

По словам представителя лаборатории Матса Мартинеля, в Упсале может быть больше случаев BA.2. Так как новый подвариант требует более глубокого секвенирования, есть вероятность того, что у некоторых заразившихся его не выявили.

Ранее мутация была обнаружена в Дании, Норвегии и Калькутте, где за короткое время распространилась очень широко.

До этого специалисты из Великобритании обнаружили у некоторых кошек и собак миокардит после заражения COVID-19. По словам ученых, питомцы находились в депрессивном состоянии и были вялыми из-за болезни. Кроме того, у них была замечена потеря аппетита. Специалист уточнил, что порядка 12,5% переболевших инфекцией питомцев на данный момент имеют диагноз "миокардит".