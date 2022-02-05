Вирусолог спрогнозировала пик заболеваемости коронавирусом в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Пик заболеваемости коронавирусом в России, вероятнее всего, наступит в середине февраля, считает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"В ближайшие 2–3 недели, вполне вероятно, "Омикрон" станет доминирующим и в регионах, так как он добрался уже почти до всех субъектов РФ. <...> На пике показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими", – приводит слова специалиста РИА Новости.
Пшеничная отметила, что после пика может начаться такое же резкое снижение, как и в других странах.
Ранее заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров спрогнозировал, что на пике порог заболеваемости может превысить 200 тысяч новых случаев в сутки. Одновременно коронавирусом к этому моменту могут болеть до четырех миллионов человек.
Математик подчеркнул, что спад новой волны коронавируса будет таким же быстрым, как распространение. Это займет порядка 30–40 дней.
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов, в свою очередь, ранее спрогнозировал, что спад заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце февраля – начале марта.
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